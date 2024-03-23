Türkiye’den rapor bekleniyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yazılım mühendisliği fakültesinde eğitim gören ve geçtiğimiz gün aniden fenalaşarak 27 yaşında hayatını kaybeden Onur Kayabaşı’nı ciddi şekilde darp eden Mustafa Babaç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Karnına aldığı darbe sonucu organlarında oluşan kan pıtısından dolayı ölmüş olabileceği düşünülen Kayabaşı’yla ilgili Türkiye’den rapor beklendiği açıklandı.

Kayabaşı’nın kesin ölüm nedeniyle ilgili beklenen rapor ışığında Babaç’a suç tasnif edileceği kaydedildi.

Polis, Babaç’ı şimdilik “ciddi darp” suçundan teminata bağlanmak üzere duruşmaya çıkarırken, beklenen raporun ardından farklı bir suçlama getirilebileceğini kaydetti.

Olgular yeniden aktarıldı

Soruşturmayı yapan polis, 17 Mart 2024 tarihinde saat 18.55 sıralarında Girne’de sakin Onur Kayabaşı’nın ikametgahı içerisinde aniden fenalaşarak vefat ettiğini söyledi.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde yapılan otopsi neticesinde Kayabaşı’nın kesin ölüm sebebinin net olarak tespit edilememesine rağmen, karın bölgesine (pankreas) aldığı darbeden dolayı organlarında oluşan kan pıhtısına bağlı hayatını kaybetmiş olabileceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, ancak Kayabaşı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkik sonucu belirleneceğini ifade etti.

Polis, Kayabaşı’nın karnına aldığı darbeden ölmüş olabileceğine dair uzman görüşü üzerine 13 Mart tarihinde onu darp eden Babaç’ın tutuklandığını belirtti. Polis, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında, Mustafa Babaç’ın kendisine küfür ettiği ve arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile Onur Kayabaşı’nın başına sağ eli ile tokat vurarak, karın bölgesine tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, darp edilen Kayabaşı’nın 14 Mart 2024 tarihinde Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisine "sol yan abdominal bölgeye tekme vurulması" şikayetiyle giderek muayene olduğunu ve sonrasında taburcu edildiğini belirtti.

Polis, Kayabaşı’nın cesedinden alınan kan ve doku örneklerinin ileri tetkik için Türkiye’ye gönderildiğini, gelecek rapor ışığında suçun içeriğinin değişebileceğini kaydetti. Polis, Babaç’ın bu aşamada ciddi darp suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.