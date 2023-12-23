19 Ocak’ta karar açıklanacak

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin Türkiye ayağındaki davada sona doğru gelindi. İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez, abisi Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız hakkındaki kararın 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sanıklar dün yeniden İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılırken, mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını yapmaları için son kez süre verdiğini açıkladı. Heyet, davayı 19 Ocak 2024’e erteledi. 19 Ocak’ta sanıklar hakkındaki karar da açıklanacak. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç hakkındaki yargı süreci ise devam ediyor.

Ne olmuştu

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.