6 kez yargılandı

Lefkoşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılardan 45 yaşındaki Serkan Zeytuncu’nun geçmiş sabıkası olmadığı açıklanırken, 60 yaşındaki Alkan Canik’in 6 kez yargılandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında 8 gündür tutuklu bulunan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Serkan Zeytuncu’nun kullanımında bulunan SM 773 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet metal öğütücü, bir adet yaban marka elektronik hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, Serkan Zeytuncu’nun üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu gömleğinin cebinde 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri ele geçirildi.

Polis memuru, sorgulanan zanlının kokaini bin Euro’ya, hintkenevirini ise 7 bin TL’ye Alkan Canik’ten aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Dosyası kabarık

Polis, Canik’in de 16 Aralık’ta tutuklandığını, üzerinde 119 miligram hintkeneviri, bin Euro ve 4 bin TL para bulunduğunu söyledi. Polis, Canik’in ifadesinde Zeytuncu’yu tanımadığını söylediğini ancak her iki zanlının cep telefonlarında yapılan incelemede gerek whatsapp gerek normal hattan birçok kez görüşme yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Canik’in 2017,2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında işlemiş olduğu uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından 6 kez yargılandığını belirtti. Polis, zanlı Zeytuncu’nun ise sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Canik’in 40 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Zeytuncu’nun ise 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.