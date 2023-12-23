Suçun büyüğü yaya ve yolda

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya aracıyla çarparak ölümüne sebebiyet veren Nicolae Chiru 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki karar yargılandığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde verildi. Mahkeme heyeti, sanıktan ziyade yayada ve yolda kusur olduğuna vurgu yaptı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.40 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt anayolu 5-6 kilometreleri içerisinde yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

Yargıç, çarpmaya müteakip yayanın yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini aktardı.

Yol karanlık, yaya hatalıydı

Yargıç, yayanın kazadan bir gün önce Türkiye’den KKTC’ye geldiğini, yola çıkarken sağa bakmadığını, 63 promil alkollü olduğunu ve siyah kıyafetler giydiğini belirtti.

Kazanın meydana geldiği noktanın karanlık olduğunu, ayrıca yayaların yola girmesini engelleyecek bariyer olmadığını kaydeden yargıç, sanığın ise 100 kilometre hız limiti olan yolda 95 km ile seyrettiğini ancak yolun aydınlatma olan kısmına girmeden önce bir kaza riskine karşı süratini daha da düşürmesi gerektiğini ancak dikkatsiz davranarak, bunu yapmadığını belirtti.

Yollardaki aydınlatma yetersiz

Ağır ceza yargıcı, yollardaki aydınlatma yetersizliğinin kazaların oluşumuna katkı koyduğuna değindi. Yargıç, ölüme sonuçlanan kazaların giderek, yaygınlaştığını, bu durumun hem büyük acılar yaşanmasına hem de toplumda tedirginliğe neden olduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın yargılandığı davanın 7 kadar hapis cezası öngördüğünü ancak meydana gelen kazada yayanın katkısal kusurunun daha fazla olduğunu belirtti.

Sanığın trafik sicilinin temiz olduğunu kaydeden yargıç, ilk günden itibaren polise yardımcı olduğunu, davasını kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.