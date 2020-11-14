Sürücünün teminatı 20 bin liraya çıktı

Suna ERDEN

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen kazada Ahmet Evli’nin (57) yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Sıdıka Keleş (81), 31 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tutulan Keleş önceki gece saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bu gelişme üzerine daha önce tutuklanan ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Ahmet Evli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında yeni teminat şartları belirlendi.

Suçun nevi değişti

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki 13 Ekim saat 12.15 sıralarında Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs ile seyreden Ahmet Evli’nin yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş’in önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, Keleş’in beyin kanaması geçirdiğini ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar oluştuğunu kaydetti.

20 bin nakit ödedi

Polis, 13 Ekim tarihinden beri hastanede yoğun bakımda olan Keleş’in önceki gün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, bu nedenle zanlı hakkındaki suçlamanın nevinin de değiştiğini belirterek, yeni teminat şartları belirlenmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile yeniden teminata bağladı.