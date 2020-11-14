Zanlı sayısı 6’ya yükseldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 4 ile 9 Kasım tarihleri arasında Palm Beach bölgesindeki bir antrepodan içki çalınmasıyla ilgili meselede iki kişi daha tutuklanırken, daha önce gözaltına alınan Yılmaz Yazgı’nın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Yazgı mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı, içkileri çalan Hüseyin Gör ile çalıntı malları satın aldıkları iddia edilen Harun Çiftçi, Hasan Çil, Halil Hamza Soylu, Abdülkadir Kartal ve Kemal Çabuk dün duruşmaya çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden 3 gün süre istedi.

2 yeni zanlı yakalandı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, zanlı Hüseyin Gör’ün, 4 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında, Palm Beach bölgesinde bulunan bir antrepoya girerek, muhtelif sayı ve markalarda içki sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın 9 Kasım 2020 tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Yapılan soruşturma sonucu Hüseyin Gör’ün ardından Harun Çiftçi, Hasan Çil, Halil Hamza Soylu, Abdülkadir Kartal ve Kemal Çabuk’un da mesele ile bağlantılı olarak tutuklandığını belirten Toroslu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirterek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 12:13