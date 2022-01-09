Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa -Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf hayatını kaybederken, olayın perde gerisinde müthiş bir aile dramının yaşandığı ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; Gazimağusa Trafik Şube Amiri Hüseyin Kuşaf kaza olduğuna dair ihbar üzerine ekibiyle yola koyuldu.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda olaya tanıklık eden Amir Kuşaf, kaza yapan ve hayatını kaybedenin kardeşi olduğunu bilmeden olay yerine vardı.

Kardeşi Erman Kuşaf’ın cansız bedenini gören Hüseyin Kuşaf hem büyük bir şok hem de tarifsiz bir acı yaşadı.



Kuşaf, yaşadığı acıya rağmen her zaman yaptığı gibi ekibiyle birlikte görevini yerine getirdi; kaza yerine yapılan detaylı incelemenin ardından kardeşinin cesedini Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesini sağladı.

İki çocuk babasız kaldı

İki çocuğun babasız kalmasına neden olan talihsiz kaza 9 Ocak saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyreden Kuşaf, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkıp bir buçuk metre derinliğindeki boş alana düşen ve zeytin ağacına çarpan aracın sürücüsü Erman Kuşaf olay yerine yaşamını yitirdi.

Yeniboğaziçi’nde ikamet eden ve alüminyum işi yaparak ailesinin geçimini sağlayan Erman Kuşaf, iki çocuk babasıydı.

Kuşaf’ın cenazesi dün Yeniboğaziçi köyünde, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 03:20