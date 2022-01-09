İhbar işe yaradı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından balıkçı dükkanına ait kamyonda yapılan aramada gümrüksüz bir şekilde ülkeye sokulan tütün, vücut geçiştirme hapları ve henüz ne olduğu tespit edilemeyen sıvı maddeler ele geçirildi.

Kaçak ürünleri taşıyan kamyonun Fish World Trading isimli şirkete ait olduğu tespit edildi.

Şirketin işletmecileri Şaban Korkmaz, Göktuğ Pehlivan ile kamyon şoförü Sadi Baysal gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Sadi Baysal’ın kullanımında bulundurduğu kamyonda yapılan aramada 12 torba kaçak tütün, biri bir kiloluk 30 kutu nargile tütünü, 580 adet vücut geliştirme hapı ve henüz ne oldukları tespit edilemeyen 7 tüp sıvı madde ele geçirildiğini söyledi.



Polis, Girne Turizm Limanından giriş yapan aracın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Fish World Trading isimli iş yerine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.Polis, FishWorld Trading’in işletmeciliğini yapan zanlılar Şaban Korkmaz, Göktuğ Pehlivan ile kamyon şoförü Sadi Baysal’ın gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.Polis, ne oldukları tespit edilemeyen maddelerin tahlil sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.