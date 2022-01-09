Çarşı canlandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi bölgelerinden biri olan Arasta’da dün haraketli bir gün yaşandı. Kış aylarında olunmasına rağmen baharı andıran havayı fırsat bilenler çarşıyı doldurdu. Güney Kıbrıs’tan gelen turistlerde çarşıya canlılık katarken, yerli halkın da bölgeye gittiği görüldü. Arasta bölgesini ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar ve Türkler buradaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.



Çarşıdaki canlılık Büyükhan’a da yansıdı. Büyükhan’ın oldukça kalabalık olduğu görülürken, esnaf yaşanan hareketlilikten memnun kaldı.

Esnaf memnun kaldı

Bölge esnafı özellikle hafta sonlarında Arasta’da bir hareketlilik olduğunu ifade ederek mutlu olduklarını dile getirdi.

Esnaf, uzun süren kapalılık döneminden sonra kapıların açılmasıyla da haraketlilik yaşandığını, pandemi öncesinde olduğu gibi satış yapamasalar da zaman geçtikte işlerin düzeleceğini umduklarını ifade etti.