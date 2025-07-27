3 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube tarafından İskele’den Lefkoşa’ya uzanan kapsamlı uyuşturucu ope-rasyonunda kokain, metamfetamin, hintkeneviri ve extacy türü uyuşturucular ele geçirildi. Ope-rasyonda Meriç Göde, Fadıl Bender ve Aynur Kasımoğulları tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutuklama kararı alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 25 Temmuz 2025 tari-hinde saat 09.00 sıralarında, İskele’de, Meriç Göde’nin kullanımındaki kiralık araçta yapılan arama sonucunda, poşetler içerisinde, bir miktar, kokain, metamfetamin ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile MDMA türü hap ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının, uyuşturucu maddeleri Fadıl Bender’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Bender’in de Lefkoşa’da bulunan evine baskın yapıldığını ve zanlıyla beraber zanlı 3 Aynur Kasımoğulları’nın da ev içerisinde tespit edildiğini aktardı.

Konu evde de bir miktar hintkenevirinin yanı sıra 5 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulun-duğunu belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.