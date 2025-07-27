Efelerin diyarı

Girne’de bir restoranda alkollü iki kişi arasında başlayan tartışma, restoran çalışanı M.A.'ya yönelik şiddet olayına dönüştü. Olay 26 Temmuz 2025 tarihinde, saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; 39 yaşındaki A.C. ile 35 yaşındaki N.S., çıkan tartışma sırasında, M.A.’nın başına ve yüzünün çeşitli yerlerine yumruklarla saldırdı. M.A. olayda ciddi şekilde darp edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri A.C.’yi polis merkezine götürmek istedi. Ancak A.C., polis memuruna da saldırarak görevini engelledi ve hakaretlerde bulundu. Soruşturma kapsamında A.C. tutuklanırken, N.S. hakkında da soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

