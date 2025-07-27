Girne’de bir restoranda alkollü iki kişi arasında başlayan tartışma, restoran çalışanı M.A.'ya yönelik şiddet olayına dönüştü. Olay 26 Temmuz 2025 tarihinde, saat 00.00 sıralarında meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre; 39 yaşındaki A.C. ile 35 yaşındaki N.S., çıkan tartışma sırasında, M.A.’nın başına ve yüzünün çeşitli yerlerine yumruklarla saldırdı. M.A. olayda ciddi şekilde darp edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri A.C.’yi polis merkezine götürmek istedi. Ancak A.C., polis memuruna da saldırarak görevini engelledi ve hakaretlerde bulundu. Soruşturma kapsamında A.C. tutuklanırken, N.S. hakkında da soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Efelerin diyarı
Girne’de aşırı derecede alkollü 2 şahıs, önce garsonu, sonra olaya müdahale eden polisi dövdü
Girne’de bir restoranda alkollü iki kişi arasında başlayan tartışma, restoran çalışanı M.A.'ya yönelik şiddet olayına dönüştü. Olay 26 Temmuz 2025 tarihinde, saat 00.00 sıralarında meydana geldi.
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YORUMLAR
NİYAZİ TİLKİ - 4 saat Önce
GARASAKALIN OLMADIĞI YERDE HUZUR VAR BÖYLE İNANMAYA BAŞLADIM
Sabriye @NİYAZİ TİLKİ - 1 saniye Önce
Şimdi inanmaya başladınsa çok geç galdın be arkadaş...Bir de avrupa birliği isterlermiş baksana..500 sene sonra belki...
Doğru Söz - 6 saat Önce
Alkol insanın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Modern insan toplulukları olan kuzey avrupada sarhoş olan şeytanlaşmaz sadece mayışır sızar kalır. Türkiye ve KaKaTC de sarhoşluk iç dünyamızi dışa vurur. O da şiddet ve pislik. Ne sikime bu ülkede doğdum ki.
Allah bin belalarını versin..Gaco iki tane içince aslan kesilir anasına da saldırır babasına da saldırır...İnsan kılığında hayvan bunlar,dünyada istenmeyen unsur..Gittikleri yerlerde istenmeyen kovulan mahlukatlar bunlar..Polisin içeride bunun anasını sikmesi lazım bakalım nasılmış polise saldırmak,nasılmış erkeklik...Götüne bir de şişe lazım bu ibnenin...Dursun Oğuz denen sözde içişleri bakanı nerde...Bunu deport etmesi gerekmiyormu...