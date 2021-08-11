3 yılın bahanesi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde şüpheli görülerek kimliği kontrol edilen ve yapılan incelemede 3 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Lionel Zacharie Banda Ndzana dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı, öğrenci olduğunu iddia etti.

Ancak hiçbir okula kaydı olmayan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 6 Ağustos 2021 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Surlariçi bölgesinde şüpheli olarak tespit edilen zanlı Lionel Zacharie Banda Ndzana'nın kimliğinin kontrol edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının

1 Temmuz 2018 tarihinden beri ülkede kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, ülkede 3 yıldır kaçak olarak yaşam sürdüren zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

İşlemleri sürüyormuş

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise öğrenci olduğunu, ikamet izni işlemlerini başlattığını ancak kira sözleşmesini alamadığı için sonuçlandıramadığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.