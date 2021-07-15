TDP'den boykot kararı, gözler CTP'de

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz’da adaya yapacağı tarihi ziyarette Cumhuriyet Meclisini de ziyaret ederek, burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın, meclis toplantısında dünya kamuoyuna birlik-beraberlik mesajı vermek istediği ifade ediliyor. Ancak muhalefet kanadından Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) meclis toplantısını boykot etme kararı aldı.

TDP Parti Meclisi dün akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyaret değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Özellikle son yıllarda diyalog kurma fırsatı verilmeden; karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki yerine, buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istenmesi; Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye'ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu olarak, TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

CTP’nin kararı bu gece

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Merkez Yönetim Kurulu ise dün toplanarak konuyu ele aldı ve son kararı bu gece toplanacak olan Parti Meclisine bıraktı.

CTP parti meclisinin, 20 Temmuz’daki birleşimin doğrudan boykot edilmesi yönünde bir karar alacağı iddia ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 10:23