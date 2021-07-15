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Bir milyona yakın parayı çalmakla suçlanıyor

Binlerce ehliyet yenileme işlemine karşı tahsil ettiği bir milyona yakın parayı çalmakla suçlanan vergi memuru Öykü Balıkçıoğlu davalarını kabul etti

Bir milyona yakın parayı çalmakla suçlanıyor
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Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki şubesinde meydana gelen vurgun olayı ile ilgili tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan Öykü Balıkçıoğlu hakkındaki yargı süreci devam ediyor. Bir yıllık süre zarfında 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi yapıp, vatandaşlardan aldığı 903 bin 392 TL’yi çaldığı belirtilen sanık dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçundan itham edildi. Öykü Balıkçıoğlu, aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurundaki davada savcı İbrahim Ruso olguları aktardı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi davayı, kararı okunmak üzere erteledi.

Davanın geçmişi
Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Şubesi’nde Maliye Teftiş Kurulu tarafından denetim yapılmaya başlanmış, müfettişler 1 Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan süreyi ele alıp, tüm dökümleri araştırmıştı. Denetim sırasında dairede tahsilat birimde çalışan Öykü Balıkçıoğlu’nun 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi yapıp, vatandaşlardan aldığı 903 bin 392 TL’yi çaldığı belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 10:24
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YORUMLAR
Ferhat İle Şi̇ri̇n
Ferhat İle Şi̇ri̇n - 8 saat Önce

ÇALMIŞ OLDUĞU PARALARI GERİ ÖDEYİP, MÜEBBET YEMELİ VE O KADAR PARA ÇALINIRKEN NEDEN FARK EDİLMEDİ ERKEN ZAMANDA ?????

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