Sahte dolarları valize koyup geldiler

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a önceki gün tatile gelen Mesut Şen ile Murat Paçal’ın ilk işi yanlarında getirdikleri sahte dolarları piyasaya sürmek oldu. Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoya giden iki zanlı, 50 dolarlık banknotlardan oluşan 6 bin 750 sahte dolarla poker oynadı. Durumu fark eden casino yetkilileri, polise haber verirken, iki zanlı kapıdan çıkar çıkmaz yakalandı. Üstlerinde yapılan aramada Şen’in cebinde 56, valizinde ise 200 adet 50 dolarlık sahte banknotlar bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlıların 13-14 Temmuz tarihleri arasında saat 22.00-03.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoya gittiklerini, sahte 135 adet 50 dolarlık banknotlardan oluşan toplam 6 bin 750 doları canlı oyun masasında harcadıklarını söyledi. Polis, zanlıların casinodan çıktıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Zanlıların üzerinde arama yapıldığını kaydeden polis, Mesut Şen’in cebinde 56 adet, valizinde 200 adet 50 dolarlık banknotlar bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlı Murat Çapal’ın cebinde ise bir adet 50, bir adet de 10 dolarlık banknot bulunduğunu ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.