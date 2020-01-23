4 yıldan beri kaçak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde Andreas Kortaris isimli şahsın unuttuğu cep telefonunu çalan Bangladeş uyruklu Sandun Geeth Paththinidewa, tespit edilerek tutuklandı.
Kamera görüntülerinden belirlenen ve 4 yıldır ülkede kaçak olduğu ortaya çıkan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Sandun Geeth Paththinidewa’nın 15 Ocak 2020 tarihinde arasında, Lefkoşa’da bir otelde Andreas Kortaris’e ait Huawei P20 marka cep telefonu ile Güney Kıbrıs telefon şirketine ait sim kartını çaldığını aktardı.
Polis, zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiğini, 21 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını söyledi.
Polis memuru, zanlının 19 Şubat 2016 tarihinden beri ülkede izinsiz olarak kaldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, talebi değerlendirerek, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709