4 yıldan beri kaçak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde Andreas Kortaris isimli şahsın unuttuğu cep telefonunu çalan Bangladeş uyruklu Sandun Geeth Paththinidewa, tespit edilerek tutuklandı.

Kamera görüntülerinden belirlenen ve 4 yıldır ülkede kaçak olduğu ortaya çıkan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Sandun Geeth Paththinidewa’nın 15 Ocak 2020 tarihinde arasında, Lefkoşa’da bir otelde Andreas Kortaris’e ait Huawei P20 marka cep telefonu ile Güney Kıbrıs telefon şirketine ait sim kartını çaldığını aktardı.

Polis, zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiğini, 21 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 19 Şubat 2016 tarihinden beri ülkede izinsiz olarak kaldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.