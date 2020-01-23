İki sigarayı 13 kişi içti

Suna ERDEN
Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında uyuşturcu partisi verdikleri tespit edilen 13 mahkumdan Engin Koç’un ardından Nihat Arbak da mahkemeye çıkarıldı.
İki sarma sigarayı aralarında döndürerek içenlerden biri olan Arbak’ın uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği dün itibari ile tahliye olunca cezaevinde işlenen suçtan gözaltına alındığı belirtildi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada Yargıç Tamer Sağer, cezaevindeki uyuşturucu meselesiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmasına emir verdi.
Soruşturmayı yapan polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında zanlı Nihat Arbak’ın13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, aralarında döndürerek içtiklerini ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.
Polis, olayın kendilerine 8 Ocak’ta bildirildiğini, zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi.
Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç disiplin soruşturması emri verdi
Yargıç Tamer Sağer, zanlının Bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
Sağer, cezaevinde uyuşturucu madde bulunduğu dikkate alındığında Cezaevi Disiplin Yasası ve Cezaevi Hizmet Tüzüğü uyarınca cezaevi müdürü tarafından soruşturma açılmasına emir verdi.
Sağer, emrin İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilmesine ve tebliğden sonraki bir ay içerisinde soruşturma sonucunun Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne iletilmesine direktif verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709