İki sigarayı 13 kişi içti

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında uyuşturcu partisi verdikleri tespit edilen 13 mahkumdan Engin Koç’un ardından Nihat Arbak da mahkemeye çıkarıldı.

İki sarma sigarayı aralarında döndürerek içenlerden biri olan Arbak’ın uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği dün itibari ile tahliye olunca cezaevinde işlenen suçtan gözaltına alındığı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada Yargıç Tamer Sağer, cezaevindeki uyuşturucu meselesiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında zanlı Nihat Arbak’ın13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, aralarında döndürerek içtiklerini ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın kendilerine 8 Ocak’ta bildirildiğini, zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç disiplin soruşturması emri verdi

Yargıç Tamer Sağer, zanlının Bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, cezaevinde uyuşturucu madde bulunduğu dikkate alındığında Cezaevi Disiplin Yasası ve Cezaevi Hizmet Tüzüğü uyarınca cezaevi müdürü tarafından soruşturma açılmasına emir verdi.

Sağer, emrin İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilmesine ve tebliğden sonraki bir ay içerisinde soruşturma sonucunun Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne iletilmesine direktif verdi.