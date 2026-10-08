Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Eylül 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 48 bin 117 TL, yoksulluk sınırını ise 259 bin 532 TL olarak hesapladı.

Sağlıklı beslenebilmesi için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcaması günlük 423,84 TL, aylık 12 bin 715 TL olarak hesaplandı.

KTAMS’ın yoksulluk sınırı hesaplamasında dört kişilik bir ailenin aylık gıda ve alkolsüz içecekler için 48 bin 117 TL, ulaştırma için 41 bin 110 TL, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 37 bin 918 TL harcama yapması gerektiği belirtildi.

Eğlence ve kültür giderleri 26 bin 965 TL, eğitim hizmetleri giderleri ise 21 bin 152 TL olarak hesaplandı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık toplam 259 bin 532 TL gelire ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

