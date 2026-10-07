Üzen bilanço

KKTC’de 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 64 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Kazaların başlıca nedeni yine sürat oldu. Söz konusu dönemde meydana gelen kazalar sonucu toplam 4 milyon 211 bin 202 TL’lik maddi hasar oluştu.

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 472 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 2 bin 268 sürücü rapor edildi. Rapor edilen sürücülerin 991’inin süratli araç kullandığı, 193’ünün ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 70 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi. 111 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü tutuklandı.

Kazalarda sürat ilk sırada

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre; 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 64 trafik kazasının 2’si ölümle, 20’si yaralanmayla, 42’si ise hasarla sonuçlandı.

Ölümle sonuçlanan kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda 33 kişi yaralandı.

Kazaların oluşumunda etkili olan faktörler; 18 kazada süratli araç kullanmak, 15 kazada dikkatsiz sürüş yapmak, 10 kazada kavşakta durmamak, 12 kazada yakın takip ve 9 kazada ise diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 19, Girne 17, Gazimağusa 16, İskele 8 ve Güzelyurt 4 şeklinde oldu.

4 milyon 211 bin TL hasar

Bir haftalık dönemde meydana gelen trafik kazalarında toplam hasar miktarı 4 milyon 211 bin 202 TL olarak hesaplandı.

Trafik denetimlerinde ülke genelinde 16 bin 472 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 268 sürücü rapor edilirken, 111 araç trafikten men edildi, 12 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı şöyle:

Süratli araç kullanmak 991, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 193, muayenesiz araç kullanmak 88, trafik levha ve işaretlerine uymamak 82, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 70, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 42, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 42, dikkatsiz sürüş 34, tehlikeli sürüş 25, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 22, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 18, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 12, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 11, yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak 9, trafik ışıklarına uymamak 5, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak 2 ve diğer trafik suçları 617.