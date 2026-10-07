İş güvenliği sağlanmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıb-Tek’te iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının eksik bırakılmasını eleştirerek, eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Çeler, bir kamu kurumunda bu tablonun yaşanmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Eski bir Çalışma Bakanı olarak yaşananları kabul edilemez bulduğunu ifade eden Çeler, “Özel sektörde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için ciddi mücadeleler verilirken, devlet kurumlarında bu kurallar uygulanmıyorsa özel sektörden ne bekleyeceğiz?” diye sordu. Çeler, çalışanların ve sendikanın daha önce eksiklikleri gündeme getirdiğini belirterek, Çalışma Bakanlığı’nın bu tür durumlarda denetim yapma ve gerekli koşullarda çalışmayı durdurma yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

