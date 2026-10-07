Üçü de serbest

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan M.M.E.A.A.(E-22), A.A.M.C.(E-22) ve E.M.K.(E-37) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda kokain, hap, hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 800 TL nakit para ele geçirildiği belirtilirken, zanlılar hakkında tutuksuz yargı kararı verildi.

Polis memuru; zanlılar M.M.E.A., A.A.M.A. ve E.M.K.’nın 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otopark alanında tespit edildiğini söyledi.

Polis, otopark içerisinde park halinde bulunan araçta sürücü M.M.E.A. ile yolcular A.A.M.A. ve E.M.K.’nın huzurunda yapılan aramada, paspas altında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile E.M.K.’nın bacak arasında 2 bin 800 TL nakit para tespit edildiğini belirtti.

Polis, söz konusu bulgular üzerine üç zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Akabinde aynı otopark alanında E.M.K.’nın kullanımında bulunan araçta da arama yapıldığını aktaran polis, ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan el çantası içerisinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 adet ekstazi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, E.M.K.’nın KKTC vatandaşı olduğunu, M.M.E.A.A. ve A.A.M.C.’nin ise öğrenci olduğunu belirtti ve teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için birer kefilinin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, E.M.K.’nın 100 bin TL, M.M.E.A.A. ile A.A.M.C.’nin ise 75’er bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.