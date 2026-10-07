Tatil yerine cezaevi

Ülkeye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan aramada içerisinde kokain, ketamin ve hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntılarıyla yakalanan D.A. (K-36) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye turist vizesiyle gelen zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis memuru; 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, D.A.’nın yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazında valizinin kontrol edildiğini söyledi.

Yapılan kontrolün ardından zanlının valizinde arama gerçekleştirildiğini belirten polis, içerisinde tütün ile karışık 100 miligram hintkeneviri olan Hornet marka metal öğütücü bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; ayrıca içerisinde kokain ve ketamin kalıntısı olan plastik pembe renkli küçük kap, yeşil renkli plastik pipet ve üzeri desenli metal kutunun da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yapığını, kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.