Devletin de ihmali var

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Musa Mavideniz’in ölümüyle sonuçlanan kazada sanık Yiğit Kaya 20 ay hapse mahkûm edildi.

Mahkeme; sanığın kaza sırasında dizüstü bilgisayardan WhatsApp görüşmesi yapmasını ve yolun solunu mümkün mertebe tutmamasını ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirirken, Mavideniz’in kanında 195 miligram alkol bulunmasını, yaya geçişi olmayan yolda Lefkoşa’ya doğru yürümesini ve kazanın meydana geldiği sırada yol aydınlatmalarının yanmamasını sanık lehine dikkate aldı. Mahkeme ayrıca, devlet organları ve Karayolları Dairesi’nin yolların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekerek, aydınlatma lambalarının yanmamasını kazanın oluşumunda katkısı bulunan bir ihmal olarak değerlendirdi.

3 davadan suçlu bulundu

Kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı, sanık aleyhine 3 adet dava getirildiğini ve sanığın tüm davaları kabul ettiğini söyledi. Başkan, sanık avukatının beyanlarına değinerek, sanığın 22 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu, üzgün ve pişman olduğunu söylediğini aktardı.

Başkan, savunmanın, Musa Mavideniz’in sürekli aniden yola atılan bir kimse olduğunu ve kanında alkol tespit edildiğini öne sürdüğünü ifade etti. Başkan, sanığın mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkûm edildiğini açıkladı.

Kazalarda artış var

Ölümle sonuçlanan kazaların artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan, bu tür suçların acılara neden olduğunu ifade etti.

Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçuna Ceza Yasası’nda 14 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirten Başkan, ancak her davanın kendine has olgulara göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, “Artış gösteren kazalar nedeniyle birçok aile zarar görmekte ve büyük acılar yaşanmaktadır. Bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerekmektedir. Ancak cezalarla bu suçların önüne geçilemez. Yetkililerin ve toplumun da sorumlulukları vardır” dedi.

Sanık dikkatsiz davrandı

Kazanın olgularına değinen Başkan, sanığın kaza anında aracında dizüstü bilgisayardan WhatsApp ile görüşme yaptığını, bu durumun dikkatini dağıttığını, ayrıca mümkün mertebe yolun solunu tutmadığını belirtti.

Bu hususları ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirten Başkan, öte yandan sanığın 100 kilometre olan yolda 63-70 kilometre hızla gittiğini, sürat yapmadığını, kanında alkol veya uyuşturucu bulunmadığını açıkladı.

Kazanın saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Başkan, “Aydınlatma lambaları yanmıyordu, Musa Mavideniz’in üzerinde siyah kıyafetler vardı. Yaya geçişi olmayan şehirlerarası yolda Lefkoşa’ya doğru yürüyordu” dedi. Musa Mavideniz’in kanında 195 miligram alkol de tespit edildiğini de kaydeden Başkan, kazanın oluşmasında ciddi katkısal kusuru olduğunu ve bunu sanık lehine dikkate aldıklarını ifade etti.

Devletin de ihmali var

Başkan, devlet organlarının, Karayolları Dairesi’nin yollardaki güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, yolda aydınlatma olmamasını da sanık lehine dikkate aldıklarını ifade etti. Artan kazalara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığına yeniden değinen Başkan, “Lambaların yanmaması ihmaldir ve kazanın oluşmasında katkısı vardır” dedi.

Başkan, tüm hususları değerlendirdiklerini, sanığın genç ve sabıkasız olmasını, kazanın vicdan yükünü taşımasını da lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, ancak sanığın dikkatsizlik sonucu kaza yaptığını, bu nedenle hapislik dışında başka ceza verilmeyeceğini ifade ederek, 20 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Kaza, 17 Mart 2026 tarihinde, saat 23.15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde üç şeritli yolun soldan üçüncü şerit içerisinde meydana gelmişti. Güney istikametine doğru yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden Yiğit Kaya, seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna çıkmak için en sol şeridi aldığı sırada o esnada soldan birinci şerit içerisinde yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz'e çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Mavideniz olay yerinde yaşamını yitirmişti.