Morali bozuldu

Sahte Para Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Eşya Temini suçlarından tutuklana zanlı Umut Can Alt dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbaylı, 17 Aralık 2022 tarihinde saat 20.20'de Girne 'de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Kaşgar Market önünde, zanlı Umut Can Alt’ın tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1150 ABD dolarını, Lefkoşa'da sakin A.U’ya verip kendisine ait I Phone 13 Pro Max marka cep telefonunu satın almak suretiyle sahtekarlıkla eşya temin suçunu işlediğini söyledi.

Gönüllü ifade verdi

Zanlının paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereğince tutuklandığını bahse konu cep telefonu ve 1150 ABD Doları emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek şu anda aranmakta olan bir şahıstan söz konusu paraları telefonu alması için aldığını beyan etmesi üzerine konu şahsın da aranan kişi ilan edildiğini bu bağlamda meselenin geniş kapsamlı olarak araştırıldığını aktardı.

Söz konusu zanlı ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirten polis zanlının ilk aşamada 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis sahte dolarların seri numarasını açıkladı

Öte yandan polis, vatandaş ve kurumları tedavüle sürüldüğü tespit edilen sahte ABD Doları banknotlarla ilgili uyararak, sahte banknotların seri numaralarını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Gönyeli’de bir kumarhanede müşteri tarafından 100’lük ve 50’lik banknotlardan oluşan toplam 1150 sahte ABD Doları banknotun tedavüle sürüldüğü anımsatılarak, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ve 50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.

Açıklamaya göre, tedavüle sürülen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

KC45601034A, KC45601454A, KC45601135A, KC45601403A, KC45601345A, KC45601163A, KC45601066A, KC45601346A, KC45601013A, KC45601341A, KC45601966A

Tedavüle sürülen sahte 50’lik ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle:

MB53350153A

