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Bölgeler açıklandı

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Lefkoşa’da 3, Mağusa’da ise 6 saat elektrik kesintisi yapılacak

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Bölgeler açıklandı

Lefkoşa’da bazı bölgelere, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11.00-14.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’de elektrik kesik olacak.
Öte yandan Mağusa’da bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-15.00 saatleri arasında, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinde elektrik kesik olacak.

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YORUMLAR
Ck
Ck - 1 saat Önce

Bakım-onarım yapılması gereken tek yer
kıb-tek!!!!!

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  1. KIBRIS

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