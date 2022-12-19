Satışa hazır poşetler

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve baskın yaptı, bahçede, ayrı ayrı poşetler içerisinde toplamda 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Mesele kapsamında gözaltına alınan Hasan Yazıcı, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 17 Aralık 2022 tarihinde, İskele’de sakin zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, zanlının polisi görünce evin bahçe kısmından eve doğru koştuğu sırada alıkonulduğunu ve koştuğu güzergahta yapılan aramada, ayrı ayrı poşetler içerisinde 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 10:44