Kafasına defalarca vurdu

Başkent Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip yaralanmasına sebeb olan Orhun Baykal isimli zanlı yapılan şikayetin ardında tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz, zanlı Orhun Baykal’ın, 17 Aralık 2022 tarihinde Metehan-Lefkoşa'da meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Itale-i Lisan" suçlarına methalder olduğunu söyledi.

Zanlının kendisinden 5 yaşındaki çocuklarını almaya gelen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşini, aralarında çıkan tartışma sonucunda, saçını tutup kafasını yere vurarak ciddi şekilde darp edip, yine adı edilene hitaben ölüm tehdidinde bulunarak İtale-i Lisan suçunu işlediğini söyledi.

Polis müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve anlının sol tarafında 5 cm lik derin kesi olduğu tespit edilip dikiş atıldığını mahkemeye aktardı.

Polis olayı gören ve müştekiye yardım etmeye çalışan 2 kişi olduğu ancak zanlı tarafından tehdit edilmeleri üzerinden olay yerinden kaçtıkları bu şahsların arandığını ayrıca çevre şahadeti alınacağından zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.