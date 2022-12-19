Ortak açıklama yapılacak

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindeki Ak Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov başkanlığındaki, Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in davetiyle dün ülkemize geldi. Her iki heyet de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından karşılandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partileri bugün başkent Lefkoşa'da toplantı gerçekleştirecek, ardından saat 12.00'da Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 10:45