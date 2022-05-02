63 promil alkollü çıktı

Girne’ye bağlı Alsancak'ta dün meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mevlüt Akar kazaya neden oldu. Ehliyetsiz olan Akar’ın plakasız motosiklet ile dikkatsizce anayola çıkış yaptığı esnada seyir halindeki araca çarptığı belirtildi. Mevlüt Akar yaralanırken, kazaya karışan aracın sürücüsü Serdar Sarıoğlu (E-35)olay yerinden kaçtı. Kısa bir süre sonra yakalanan sürücünün kaza anında 63 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalandı

Polisin açıklamasına göre, Akar, motosikletle Ankara Caddesine giriş yapıp, o esnada cadde üzerinde seyreden Serdar Sarıoğlu yönetimindeki RH 909 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Akar, Girne Dr. Akciçek Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, RH 909 plakalı araç sürücüsü Serdar Sarıoğlu’nun, olay yerinden ayrıldığını, yapılan aramalar sonucu kısa sürede yakalandığını belirtti. Serdar Sarıoglu'nun kaza anında 63 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.