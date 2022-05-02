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Bırakın siyasi oyunları iş yapın

Güneyde her yer kapalı olduğu için binlerce Rum alış-veriş amacıyla kuzeye akın etti, Metehan ve diğer kapılarda yine izdiham yaşandı

Bırakın siyasi oyunları iş yapın

  Aslıhan ÜNVER

    Güney Kıbrıs’ta 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dün marketler ve fırınlar dahil her yer kapalı olduğu için kuzeye akın eden binlerce Rum özellikle Metehan sınır kapısında işkence yaşadı.
   Araçların uzun kuyruklar oluşturduğunun görülmesi üzerine Rum muhaceret görevlileri, Kıbrıslı Rumlar için kimlik kontrolü istemedi. Böylece kuzeye geçişin hızlanması sağlandı. Ancak Metehan’daki muhaceret memurları nefes almadan çalıştığı halde personel yetersizliği yüzünden sıkıntılar giderilemedi.
   Metehan’ın güney kısmında gözlem yapan KKTC vatandaşları, çok sayıda aracın uzun süre beklemekten usanıp, geri dönüş yaptığına dikkat çekti.
   Metehan’ın yanı sıra Lokmacı, Beyarmudu ve Mağusa 2 mil kapılarında da yoğunluk yaşandı.

Nedir bu çektiklerimiz?

   Kıbrıs Türk halkının ağır bir ekonomik krizin etkisi altında kaldığını belirten esnaf ise “hükümetçilik oyununu bırakıp ülke için, halkımız için icraat yapsınlar” dedi.
   Bayram arifesinde yerli vatandaşın parasızlık nedeniyle alış-veriş yapamadığını belirten esnaf, Kıbrıslı Rumların ve yabancıların kendileri için bir umut olduğunu kaydetti.
   Metehan sınır kapısına yakın olan Yenikent, Dereboyu ve Ortaköy esnafının yanı sıra çok sayıda market işletmecisi, Rumların alış-verişinden memnun kaldıklarını söyledi.
   “Onlar da olmasa kuruş kazanmadan kepenk indireceğiz” diyen esnaf, ülkenin hükümet krizini aşarak, sınır kapılarını rahatlatmasının önemine dikkat çekti. 

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022, 02:05
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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 3 saat Önce

Çok dogru

HASAN TAKAS
HASAN TAKAS - 1 saat Önce

Parayla göbegimizi bagladiksa siyasetle donumuzu doldurmayalim.Kapilara ihtiyac yoktur.

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