Bırakın siyasi oyunları iş yapın

Aslıhan ÜNVER

Güney Kıbrıs’ta 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dün marketler ve fırınlar dahil her yer kapalı olduğu için kuzeye akın eden binlerce Rum özellikle Metehan sınır kapısında işkence yaşadı.

Araçların uzun kuyruklar oluşturduğunun görülmesi üzerine Rum muhaceret görevlileri, Kıbrıslı Rumlar için kimlik kontrolü istemedi. Böylece kuzeye geçişin hızlanması sağlandı. Ancak Metehan’daki muhaceret memurları nefes almadan çalıştığı halde personel yetersizliği yüzünden sıkıntılar giderilemedi.

Metehan’ın güney kısmında gözlem yapan KKTC vatandaşları, çok sayıda aracın uzun süre beklemekten usanıp, geri dönüş yaptığına dikkat çekti.

Metehan’ın yanı sıra Lokmacı, Beyarmudu ve Mağusa 2 mil kapılarında da yoğunluk yaşandı.

Nedir bu çektiklerimiz?

Kıbrıs Türk halkının ağır bir ekonomik krizin etkisi altında kaldığını belirten esnaf ise “hükümetçilik oyununu bırakıp ülke için, halkımız için icraat yapsınlar” dedi.

Bayram arifesinde yerli vatandaşın parasızlık nedeniyle alış-veriş yapamadığını belirten esnaf, Kıbrıslı Rumların ve yabancıların kendileri için bir umut olduğunu kaydetti.

Metehan sınır kapısına yakın olan Yenikent, Dereboyu ve Ortaköy esnafının yanı sıra çok sayıda market işletmecisi, Rumların alış-verişinden memnun kaldıklarını söyledi.

“Onlar da olmasa kuruş kazanmadan kepenk indireceğiz” diyen esnaf, ülkenin hükümet krizini aşarak, sınır kapılarını rahatlatmasının önemine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022, 02:05