Cezalara dikkat

Coronavirüs salgını yüzünden Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişiklikler dünden itibaren yürürlüğe girdi. Salgınla mücadele için alınan kararlara veya tedbirlere uyumayanlara ağır ceza öngören yasa Resmi Gazete’de ilan edildi. Yasaya göre; karantina kurallarına uymayanlara asgari ücretin 5 katı para veya bir yıl hapis cezası verilebilecek. Asgari ücret şu anda aylık brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanırken, 5 katı 19 bin 100 liraya denk geliyor.

Maske veya sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında yani 382 TL para cezası verilecek. Kesilen para cezaları ise en geç 30 gün içerisinde ödenecek. İdari para cezasını ödemeyenlere hapis yolu görünecek.

Yasa yürürlükte

Meclis Genel Kurulu'nun 17 Eylül tarihli dokuzuncu olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen "Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası", Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de ilan edildi ve yürürlüğe girdi.

KKTC'de de etkili olan Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hazırlanan yasa değişikliğiyle maske takmama, sosyal mesafeye ve karantina kurallarına uymama gibi çeşitli suçlar belirlenerek "para, kapatma ve hapislik" cezaları düzenlendi. Yasa altında iki de tüzük hazırlanması gerekiyor.

Yasanın değiştirilen maddeleri uyarınca, maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlara, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bu rakam bugün itibarıyla 382 TL. KKTC’de asgari ücret, 1 Şubat'tan beri aylık brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanıyor.



Yasaya göre, KKTC'nin tamamı veya bir bölgesi epidemik veya bulaşıcı bir hastalığın tehdidi veya etkisi altında olduğunda, Sağlık Bakanlığı, hastalığın ülkede yayılımının önlenmesi ve/veya hafifletilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin önerileri ile Dünya Sağlık Örgütünün önerilerini dikkate alarak uygun bulduğu hususlarda tedbirler alabilecek.

Karantinayı delenlere 5 asgari ücret para ve bir yıl hapis

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası'na göre, bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olacak ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarı kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

Tedbirlere uymayan işletmeler hakkında ise aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek ve bu yerler 24 saat süreyle kapatılacak; organizasyon ve etkinlikler derhal durdurulacak.

Para cezasını 30 gün içinde ödemeyenlere hapis yolu

Yasada öngörülen idari para cezalarını 30 gün içinde ödemeyenler suç işlemiş olacaklar ve suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin altı katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

Bakanlar Kurulunca tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilen bir hastalığı olduğunu bilen ve/veya bilebilecek durumda olan kişiler, kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranmaları halinde bir suç işlemiş olacaklar ve aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabilecekler.

Kapatma kararına aykırı davrananlara da ceza var

Yasa, kapatma kararına aykırı hareket edenler hakkında da ağır ceza düzenlemesi içeriyor. Bu durumdaki kişiler suç işlemiş olacak ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden mahkum olabilecekler.

Belediyeler de yetkilendirilebilecek

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası, idari para cezası ve kapatma cezası verme ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisini, Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceğini içeriyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 11:43