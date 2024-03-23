Konuşmadılar

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden yolsuzluk ve sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yakın koruması Şerif Avcil’in abisi Şahin Avcil ile yengesi Melek Avcil dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis, zanlıların KSTÜ’den 4 yıllık lisans diploması aldıklarını açıkladı. Polis, tüm aramalara rağmen diplomaların bulunmadığını ifade ederek, ek süre istedi. Soruşturmayı yapan polis, zanlı Şerif Avcil’in İskele kazasına bağlı Ziyamet köyünde bulunan ikametgâhında 16 Mart 2024 tarihinde yapılan aramada evin çocuk odası içerisindeki çalışma masası üzerindeki kitaplar içerisinde Melek Avcil adına düzenlenmiş Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait öğrenci belgesi bulunduğunu söyledi.

4 yıllık lisans diploması aldılar

Polis, Melek Avcil’in öğretim dili İngilizce olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Business Accreditation bölümüne 30 Eylül 2019 tarihinde kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 19 Haziran 2023 tarihinde 4 yıl öğrenim görmüş gibi derslere girmeden sahte ders notu verilmek suretiyle lisans seviyesinden mezun edildiğini belirtti.

Polis, 18 Mart 2024 tarihinde üniversiteden yapılan soruşturmada Şahin Avcil’in 30 Eylül 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek Business Accreditation bölümüne kaydı yapılarak 19 Haziran 2023 yılında 4 yıl eğitim görmüş gibi derslere girmeden sahte ders notu verilmek süratiyle lisans seviyesinden mezun edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 20 Mart 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, işledikleri suçlar izah edildiği zaman konuşmayacaklarını söylediklerini, diplomaların nerede olduğu sorulduğunda ise cevap vermediklerini ifade etti.

5 gün daha poliste tutuklu kalacaklar

Aynı gün zanlıların Mağusa’daki evlerinde yapılan aramada diplomaların tespit edilemediğini söyleyen polis, 21 Mart 2024 tarihinde Melek Avcil’in diplomasının Başbakanlık Personel Dairesi’ne sunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, 21 Mart 2024 tarihinde Şahin Avcil’in gönüllü bir ifade verdiğini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu söyleyen polis zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.