‘Bana komplo kurdular’

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel dün teminat talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gözyaşlarına boğuldu. Terfiler öncesi komploya kurban gittiğini söyleyen Sel, “Ben bu hallere düşecek adam değildim” dedi.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Sel’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan idari soruşturma sonucunda okul yetkilisinin 27 Şubat’taki ifadesinde Mahmut Barış Sel ile ilgili usulsüz not girişleri yapılarak, İşletme Bölümü’nden yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiğini söylediğini kaydetti.

Polis, zanlının 18 Ocak 2023 tarihinde öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiğini, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişi güzel sisteme girildiğini, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiğini belirtti. Polis, zanlının 11 Mayıs 2023 tarihinde ilk etapta geçici olarak mezuniyet ve transkripti daha sonra aldığı diplomayı Polis Genel Müdürlüğü’ne sunarak terfilerde 3 puan avantaj sağladığın söyledi. Polis, zanlının müdür vekilliğinden müdürlüğe geçince bir kademe ilerlemesi alarak, 2023 yılı mayıs ayından bu yana 7 bin TL maaş farkı aldığını ifade etti.

Polis, zanlıya diploması konusunda izahat sorulduğunda üniversitenin direktörü olan ve şu an da cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’e tez sunduğunu söylediğini kaydetti. Polis, Serdal Gündüz’den alınan ifadede tez danışması olarak atandığını ancak Sel’den herhangi bir tez teslim almadığını, teslim edildiyse enstitüde bulunabileceğini söylediğini açıkladı.

Polis, tez mezuniyetlerinin jürinin onayından geçmesi gerektiğini ancak aldıkları ifadelerde zanlının jüri huzuruna çıkmadığının belirlendiğini ve söz konusu sunulduğu iddia edilen tezi bulamadıklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Birçok başarıya imza attı

Avukatı Mustafa Asena, birçok başarılı operasyona imza atan, Interpol ile çalışan, suçlarla mücadele eden ve teşkilata emek veren muteber bir kişi olan Sel’in yargılamadan kaçmayacağını, mahkemede her zaman hazır bulunacağını söyledi. Asena, Sel’e komplo kurulduğunu ifade etti. Asena, Sel’e komplo kurulduğunu ifade etti. Daha önce terfilerde yazılı sınavdan 100 alan Sel’in mülakatta sıfır aldığını kaydeden Asena, sadece iyi giyinme ve duruştan dolayı bile bir-iki puan verilirken, mülakattan sıfır almasının akla aykırı olduğunu dile getirdi. Sel’in aylık 500 veya bin lira maaş artışı için böylesi bir suça karışmayacağını, herkes tarafından sevilen ve sayılan biri olduğunu kaydeden Asena, ayrıca LAÜ’de 10 ders alıp, geçtiğini, 10 dersi veren bir kişinin tez de yazabileceğini ifade etti.

Asena, Sel’in yatay geçiş yaptığını düşündüğünü, yapılan sahtekarlıktan haberi olmadığını açıkladı.

Bu hallere düşecek adam değildim

Asena, Sel’in yatay geçiş yaptığını düşündüğünü, yapılan sahtekarlıktan haberi olmadığını açıkladı.

Asena savcılığın talebinin ardından Sel’in dinlenmesini talep etti. Mahkemede gözyaşı döken ve “ben bu hallere düşecek adam değildim” diyen sel, şunları anlattı:

“LAÜ’de 10 ders gördüm ve hepsini geçtim. Gün geldi dersten çıkıp işe gittim ve iş bitince derse geri döndüm. Çok zor olsa da master derslerini bitirdim. Serdal Gündüz bana, “gel seni mezun edelim” dedi. Aslında masteri bitirmeyi düşünmüyordum ancak LAÜ’de aldığım dersleri sayacaklarını ve sadece tez hazırlayıp mezun olacağımı söylediler. LAÜ’den transkript aldım ve okula verdim. Derslerini saymamışlar ve usulsüz ders kaydı yapmışlar. Bunu nereden bilebilirdim. Ben kayıt olduktan sonra tezimi hazırlayıp, tez danışmanı olan Gündüz’e verdim. Yakın zamanda terfiler var. Genel müdürlüğe en yakın aday bendim. Bana polis genel müdürü komplo kurdu. 27 yıllık meslek hayatımda dürüst olmayan tek bir şey yapmadım. Jüriye girmediğin söyleniyor. Tez danışmanı Gündüz bana jüriye gireceksin demedi.

Diplomayı veren okul, onaylayan Eğitim Bakanlığı, ben sahte olduğunu bilsem neden alayım ki.”

Aktarılan olguların ardından mahkeme, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı koştu.

Müdür değil, vekil

Öte yandan duruşmanın ardından basına açıklama yapan Asena, Sel’in duruşma esnasında yaptığı konuşmada kendisine komplo kurduğunu söylediği kişinin şu anda Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye vekalet eden şahıs olduğunu açıkladı.

Bu arada Sel, Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevinden alındı.