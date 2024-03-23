‘İmzamı sahtelediler’

Serdar ŞENGÜL

Sahte diploma ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü İbrahim Levent Taner, ilk kez Diyalog’a konuştu. Usulsüz işlem yapanların, sahte diploma verenlerin okuldan ayıklanacağını ifade eden Taner, “Benim imzamı dahi sahtelediler” dedi.

Taner, üniversitede yaşanan olayların üzücü olduğunu ancak gerçeklerin ortaya çıkmasının hem okul için hem de KKTC için iyi olduğunu dile getirdi. Taner, “Tüm öğrenci ve aileleri diplomalarımızın geçerli olmadığı yönünde algı yaratarak panikletiyorlar” dedi.

Rektör Taner şunları söyledi:

Üniversitemizde üzücü olaylar oldu ama iyi ki bu gerçekler ortaya çıktı. Polis bazı diplomalarda benim imzamın sahtelendiğini tespit etti. Bazı diplomalarda ise imzam var ancak gerçek diplomaların arasına konularak onay için getirilen bu sahte belgelerin içeriğini bilemezdim. Ben diplomaların yazısına bakarım, düzeltme yaparım ve imzalarım.

Sadece sahte diploma değil mali açıdan da usulsüzlükler tespit edildi.

Sahte diploma verenler, okulda mali olarak usulsüz işlem yapanlar ayıklanacak ve üniversitemiz eğitimine kaldığı yerden devam edecek.

Geleceğimize güvenle devam etmemiz için bu soruşturmanın olması şarttı.

Tüm gerçeklerin ve usulsüzlüklerin ortaya çıkması hem bizim hem de KKTC iyi oldu. Şimdi tüm üniversiteler sıkı denetim altına alınacak. Usulsüz işlem yapanlar tespit edilecek ve temiz bir sayfayla devam edilecek.”

‘Öğrenci yağması’ başladı

KSTÜ Rektörü İbrahim Levent Taner açıklamasının devamında rahatsız olduğu bir konuya da değindi. “Tüm öğrencileri ve ailelerini diplomalarımızın geçerli olmadığı yönünde algı yaratarak panikletiyorlar” diyen Taner, şöyle devam etti:

“Başka üniversiteler algı çalışması yaparak öğrencilerimizi kendi üniversitelerine götürüyorlar, birkaç öğrencimizi etkileyip kayıtlarını aldırttılar. Hatırlarsanız Türkiye’de deprem olduğunda başka illerden yağma yapmak için oraya gidenler vardı. Ben bu üniversiteleri biliyorum ve yaptıkları etik değil.” Başka Üniversitelerde de sahte diploma olaylarının olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Taner , “4.5 yıldır bu ülkedeyim. Usulsüzlük yapan başka üniversiteler de var. Onların da ortaya çıkması bu olayla birlikte eğitim dünyasının temizlenmesi için elzemdir” ifadelerini kullandı. Taner, konuşmasını “tüm öğrenci ve ailelerini temin ederim ki eğitim hayatımıza devam ediyoruz, diplomalarımız da geçerlidir rahat olsunlar” şeklinde noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 10:09