Satışa hazırdı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’ye bağlı Çatalköy’de yapılan Çatal Operasyonu’nda satışa hazır ayrı ayrı küçük paketlerde 312 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Peter Ogbonna ve Esther Chikwado Ejemba tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre; saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy’de yapılan operasyonda Peter Ogbonna’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para da bulunarak emare olarak alındı.Operasyonda Peter Ogbonna ve Esther Chikwado tutuklanırken, haklarında soruşturma başlatıldı.