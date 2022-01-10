‘Adaletli yönetim istiyoruz’

Cemre Akar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa milletvekili adayı Safiye Özaltıner, küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinde olduğunu, Annan Planı döneminde gençlik hareketi içinde yer aldığını söyledi.

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir durumda olmadığına dikkat çeken Özaltıner “en büyük hedefim adaletli bir yönetim oluşturmaktır” dedi.

Soru : Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: Ben Safiye Özaltıner. 1987 yılında Lefkoşa’da doğdum. 20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek Lisansı’mı Domus Academy Milano’da Kentsel Tasarım ve Mimari Bakış dalında yaptım. Devamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Anabilim dalında doktora programına başladım. Famagusta Ecocity Project te araştırmacı-öğrenci olarak yer aldım. KTMMOB Mimarlar Odası Engelli Standartları komisyonu tarafından hazırlanan ve daha sonra yasallaşması sağlanan Engelli Standartları Kitapçığı’nın hazırlık komisyonunda yer aldım. 2018 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. Bu süreçte hem Teknik İşler Kentsel Tasarım komisyon koordinatörlüğünü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kooordinatörlüklerini yürüttüm, aynı zamanda iki toplumlu meclis üyelerinin oluşturduğu Nicosians grubunda aktif çalışmalar yaptım. Lefkoşa surlariçinde bir mimarlık ofisim var ve aynı zamanda DAÜ Mimarlık fakültesinde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapıyorum.

Ekonomi iyi değil

Soru : KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Maalesef devlet olarak sürdürülebilir bir yapıda değiliz. Dışa bağlı ekonomimiz günden güne artarken, devlet kaynaklarını doğru değerlendiremiyoruz. Özellikle çağın gereksinimi olan e-devlet yapısına sahip olmamamız, hem bürokrasiyi hemde devletin hantal yapısını daha da ağırlaştırıyor. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için sürekli desteğe dayalı teşvikler gözden geçirilmeli, yenilikçiliği ve üretimi destekleyen teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Öncelikli olarak büyük şirketlerden devlet alacakları tahsis edilmeli, bu gelirlerden oluşturulacak fonlarla yerli üretime dayalı genç girişimcilerin önü açılmalıdır.

Soru: Siyasete neden girdiniz?.. Hedefleriniz nedir?

Yanıt: Aslında siyasetin içinde büyüdüm diyebilirim. 2003-2004 yıllarında Annan Planı döneminde aktif olarak siyasetin içerisinde yer aldım. O dönemki liseli genç hareketinin içerisinde, geleceğimize dair kaygılarla yer aldım, devamında da toplumsal olaylara duyarlılığımdan dolayı örgütlü mücadelede yer aldım. Toplumun hak ettiği adaletli yönetime ulaşabilmesi temel hedefim.

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

Ekonomi

Trafik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İmar Planları

Çevre

Yarın: DP adayı Nazım Arslan