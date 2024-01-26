İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde henüz 16 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden Zehie Helin Reessur dün anıldı. Helin’in ölümünün birinci yıldönümünde Gazimağusa Anıt Çemberinde toplanan kalabalık, "Adalet istiyoruz" ve "Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü" sloganlarıyla Anıt Çemberi'nden Suriçi'nde bulunan Bandabuliya'ya yürüdü.

Yürüyüşte “Helin artık bir melek” pankartı açıldı.

Yürüyüşün ardından Retro Çalgıcıları ve Makamer seslerin özgürlüğü Kadınlar Korosu ortak bir konser düzenlendi. Anma etkinliğine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Şampiyon Melekler Derneği ve Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali ve TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı da katıldı.

“Adalet istiyorum”

Helin'in annesi Zişan Saltukhan, adalet istediğini belirterek kızının katilinin müebbet hapis cezası alması gerektiğini söyledi. Ceza Yasası’nda değişiklik yapılmasını isteyen Saltukhan, yasada “adam öldürme” suçuna verilen cezanın az olduğunu savundu. Saltukhan, yasada değişiklik yapılmazsa kızının katilinin “50 yaşına geldiğinde serbest kalacağına” dikkat çekti. Ayrıca Saltukhan, duruşma boyunca kızının katilinin ailesinin mahkeme salonuna alınmaması gerektiğini söyledi.

“Annesine dayanma gücü diliyorum”

Etkinlikte konuşma yapan CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya da, kadınların ve çocukların sokakta yürürken, okula giderken, güvende hissedebilmek için gerekli her türlü yaptırımın uygulanmak zorunda olduğunu söyledi. Derya, “Bunu yapmayanların ensesinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Helin’in annesi Zişan Saltukhan’a ve tüm sevenlerine dayanma gücü dileyen Derya, “Bir daha Helin’ler ölmesin diye, hep beraber dayanışma içinde mücadele gücü olsun” dedi. Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından etkinlikte şiirler okundu.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 09:56