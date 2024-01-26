Sürücüler çok korktu

Hüseyin ÇİÇEK-Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’da atık su çeken vidanjör , Pınarbaşı’nda ise beton mikseri devrildi.

Meydana gelen kazalar sonucu her iki aracın sürücüsü de hafif yaralandı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Ali Durmaz, Gazimağusa Belediyesi’ne ait mezbahanın bahçesinde vidanjör ile atık su çektiği sırada, kuyu çöktü. Vidanjörün arka kısmı kuyuya düşerken, araç devrildi.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yoldan çıktı, devrildi

Pınarbaşı-Şirinevler anayolu üzerinde ise dün saat 14.30 sıralarında 44 yaşındaki Can Seyit Egembrdiyev yönetimindeki beton mikseri dikkatsizlik sonucu yolun solundan bankete düşerek, kontrolsüzce savrulduktan sonra yolun sağından çıktı ve devrildi. Kaza sonrası Boğaz Polis Karakolu ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemeler ve ölçümleri yaptıktan sonra beton mikseri iş makinaları yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonucu yaralanan Egembrdiyev olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Egembrdiyev'in durumunun iyi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.





Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 10:05