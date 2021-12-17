İyisin İsa

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy Kirli Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm fabrikasını kundaklayan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın fabrikada 25 bin liralık hasara neden olduğu belirtildi.

Kararda sanığın 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu LTD. isimli geri dönüşüm fabrikasını kundakladığı belirtildi.



Kundaklama sonucu çıkan yangında fabrikanın avlusundaki atık plastik kırma makinesinin, 3 ton kırılmış plastik ve işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonunun zarar gördüğü anımsatıldı. Yangında oluşan maddi zararın ise 25 bin 250 TL olduğu belirtildi.Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği suçun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu söyledi.Soytaç, sanığın davasını kabul edip erken bitirmesini, olayda az bir hasar oluşmasını, yangının büyümeden söndürülmesini, kimsenin bedensel zarara uğramamasını lehine değerlendirdiklerini belirtti.Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 16 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.