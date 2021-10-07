Ağır suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, düzenlenen operasyonda 150 adet MDMA türü uyuşturuculu hapla yakalanan Muhammed Lamin Jobe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 2 Ekim 2021 tarihinde saat 13. 30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı Muhammed Lamin Jobe'un tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldıklarını ve evine gittiklerini anımsattı.

Zanlının ikametgâhının önünde, yol içerisinde tespit edildiğini belirten Enginer, üzerinde yapılan aramada omzunda asılı çantada toplam 150 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Enginer, zanlının Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağını ve hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade ederek, davalarında hazır bulunabilmesi için Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.