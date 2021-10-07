Suç ortağı bulunamadı

Suna ERDEN

Para karşılığı Suriyeli mültecileri Kuzey Kıbrıs’a taşıyan ancak suç ortağının ‘gelme polis var’ uyarısı üzerine g18 kişiyi güneye bırakıp, kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan 22 yaşındaki tekne kaptanı Mehmet Altınışık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi tekneyle aldığı, Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıktığı, Yeşilırmak kıyılarına yaklaştığında suç ortağının uyarısıyla mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığı anımsatıldı. Soruşturmanın devam ettiği, zanlının suç ortağının arandığı ifade edildi.

Soruşturma sürüyor

Mahkemede olguları aktaran polis, kaptan Mehmet Altınışık’ın 2 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 sıralarında 5 bin dolar karşılığında Türkiye’nin Manavgat bölgesinden Suriye uyruklu 18 kişiyi alarak, Kuzey Kıbrıs’a doğru yola çıktığını söyledi. Polis, zanlının 7 metre uzunluğundaki tekneyle önce Yeşilırmak’ta kıyılarına yaklaştığını ancak daha sonra Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek, alıkonulduğunu aktardı.

Polis, zanlının tutuklandığını, teknenin emare olarak aldığını ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis,

Yeşilırmak’ta kıyılarına geldiğinde suç ortağının bölgede polis olduğunu kendisine bildirdiğini, bu nedenle mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, aranan bir zanlı ve mülteciler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.