Türk turizminde çıraklık ve kalfalık devri bitti biz neresindeyiz? 

Turizm sektörünün içinde ve veya akademik dünyasının içindeyseniz mutlak surette turizme dair haberleri de takip etmeniz gerektiğini bileceksiniz.

Gerek ülkemizin içinden geçtiği bu hassas sürecin, gerekse Türkiye'de özellikle 2022 yılında kazanılan ivmenin de çok yakın hem takipçisi olmanız gerekmekte. Yıllardır Turizm siyasetini öyle veya böyle bir çizgiye oturtmayı başaran Türkiye özellikle pandemi sonrası yaptığı fiyat politikası hamleleri ile Avrupa'nın en önemli ilk üç destinasyonu arasına girmeyi başardı.

Uzunca bir süredir Türkiye'nin 2022 yılında performansı hem büyüktür operatörleri hem de Avrupa'nın önemli destinasyonları tarafından da yakının takip edilmekte .

Olayın özüne baktığımız zaman özellikle Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Avrupa destinasyonları turist anlamında Rus pazarını tamamı ile kaybetti.

TC, siyaseten bu kayba çok önemli bir tepki veren ve doğru zamanda doğru istikrarlı fiyat ve turizm hamleleri yaptı. Avrupa pazarında bir şekilde yok olan Rus pazarını Kendi ülkesine çekmeyi Başaran Türkiye, 2022 yılının sonunda öyle gözüküyor ki Türkiye Avrupa'nın Turizm adına damga vuracak.

Evet, yukarıdaki başlıktan da anlaşılacağı üzere geçen gün televizyonda Turizm anlamında yapılan hamleleri anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta tüm dünyaya turizmde Türkiye'nin geldiği noktayı tek bir cümle ile haykırdı.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti artık Turizm anlamında çıraklık ve kalfalık devrelerini kapatmış ve ustalık dönemine girmiştir "dedi

Peki bunları söylerken gerçekten de söyledikleri ne anlama geliyordu? Olayın özüne iyi bakmak ve iyi analiz etmek gerekmekte diye düşünüyorum.

Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz" diyen Erdoğan,

"Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelenlerin Türkiye'nin zenginliğini hemen fark ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız" şeklinde konuştu.

"Yıllardır konuştuğumuz 1000 dolar mevzu"

Belki onlarca yazdığımız makale ve katıldığımız onlarca konferansta hep bir temanın üzerinde konuştuk. Gerçek bir başarılı Turizm destinasyonu olmak için ülkenize gelen turistten en azından 1000 doları cebinize nasıl koyacağınızı bilmeniz gerekmekte. Bütün Çağdaş Turizm destinasyonlarının yaptığı gibi ülkemize gelen turist sayısı ne kadar olur ise olsun ama gelen her turist başına dünya standartlarında bin doları AB standartlarında ise 1000 Euro'yu cebinize koymanız şarttır.

Dolayısıyla Akdeniz'in en güzel sahillerinde en güzel otellerini barındıran en çağdaş servis anlamında hizmet veren güzelim Türkiye tesisleri ve belki de Dünya üzerinde en güzel coğrafyaya sahip olan Türkiye toprakları tarihi ve kültürel anlamda yavaş yavaş hak ettiği yere doğru ilerlemektedir.

Yıl sonu hedefleri nasıl ?



2022 yılı sonunda yaklaşık 50 milyon turist ve 44 milyar Dolar gelir hedefleyen Türkiye bu doğrultuda önemli bir adım atmıştır. Açıkça söylemek gerekir ki yıllardır Türkiye bu hedefinden çok uzakta idi. Önceleri kişi başı ortalama 550 dolardan sonra 625 dolara, 625 dolardan 680 dolara, 680 dolardan 725 dolara doğru yol aldı. Daha sonra pandemi patlak vermiş ancak pandemiyi de sonuç olarak bir avantaja dönüştürmeyi Başaran Türkiye bu uğurda gerçekten de önemli bir adım atmıştır.

Kuzey Kıbrıs bu işin neresinde?

Soru çok açık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm sektöründen ne bekliyor? Turizm sektörünü 2023 yılında hedefler anlamında nereye koymamız gerekmektedir ülkemize yaklaşık olarak ne kadar turist? Ne kadar gelir? Ve ne kadar yatak kapasitesi bekliyoruz? Bunlar çok basit ama çok önemli hedeflerdir.

Bizler acaba çıraklık ve kalfalık döneminin neresindeyiz?



Ustalık döneminde olmadığımız çok açık ancak ustalık döneminde olan en önemli Turizmde alternatif gazino sektörünü de bir tarafa koyacak olursak gerçekten de bu hedeflere doğru ilerlemek ve Turizm siyasetini iyi belirlemek mutlak surette kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Şüphesiz ülkemiz aynı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi bizim ülkemizde tarihi ve kültürel anlamda çok önemli bir hazineye sahiptir. Bu hazinenin yeni hava yolları, doğru uçak sayısı, uçuş politikaları ve adaya yönlendirilecek olan" low cost " havayolları ile gerçekten de Turizm sektöründe aşama kat edileceğinden yana hiçbir şüphem yoktur.

Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, gerçekten de yatak arzı anlamında ülkemizde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak bunu 365 gün kapsamında doluluğu artırmak ve geceleme sayılarını yükseltmek gerektiğini de hepimizin ev ödevi olarak hazırlamalıyız.

Daha kaliteli turist, daha fazla para harcayan turist ve servis kalitesi ve hizmet bilgisi o anlamda artırılmış tesisler ile öyle inanıyorum ki hava, kara ve deniz yolu trafiğini bir anlamda iyileştirmiş Kuzey Kıbrıs Turizm destinasyonunun doğru turizm siyaseti ile önü açıktır.

Turizm hayattır.