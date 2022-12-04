Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, Stratcom’da Kıbrıs Türkleri’nin karşılaştığı dezenformasyon, manipülasyon ve ayırımcı politikalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenen zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Sorununun geçtiği aşamalardan, Kıbrıs Türkleri’ne uygulanan ambargo, izolasyon ve ayrımcılıktan örneklerle bahsederek, “Burada olanlardan, Kıbrıs Türklerinin çektiği mezalimden haberi olan var mı!” diye salonda katılımcılara soran Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “İşlemediğimiz bir suç nedeniyle sürekli cezalandırılıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre konuşmasında, BM Barış Gücü’nün gözü önünde Kıbrıs Türkleri’ne katliam uygulandığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türkleri hayatta kalabildi. Bizler özgür ve egemen bir devletiz. Diğer tüm devletlerin sahip olduğu tüm çağdaş unsurlara sahibiz” dedi.

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı, KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların kaldırılması çağrısından kısa süre sonra, Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT), ilk kez KKTC’nin anayasal adı ile gözlemci üyeliğe alındığını anımsattı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarının iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarını tavsiye niteliğinde olduğunu ve yaptırım gücünün olmadığını söyledi.

“Kıbrıslı” diye bir millet olmadığını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğunu; Kıbrıs Türklerinin bağımsız, egemen, tüm çağdaş fonksiyonlara sahip ayrı devleti olduğunu vurguladı.