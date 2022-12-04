AB destek verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, 12 milyon Euro AB hibesiyle projelerinin Lefkoşa’da yaşam bulduğunu belirtti. Harmancı “Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük proje olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesini” bu finansmanla tamamladıklarını belirtti.

Harmancı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp yöneticileri yanında bölge halkıyla bir araya geldi. Belediye Meclis üyesi adaylarından oluşan bir ekibin eşlik ettiği Harmancı, daha sonra Badminton Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, sekiz buçuk yılı kapsayan hizmet döneminde Lefkoşa ve Lefkoşalılar için yaptıklarını örneklerle anlatan Harmancı, şunları kaydetti:

“AB hibelerinden yararlanmadığımız iddia ediliyor. 12 milyon Euro AB hibesiyle projeler Lefkoşa’da yaşam buldu. Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak en büyük proje olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesi bu finansmanla yapıldı. En son Sayın Akıncı’nın Belediye Başkanlığı döneminde yapılan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı’nı 2050’ye hazır olacak şekilde yeniledik.

Merkez Lefkoşa’yı tamamladık, Kızılbaş Parkı’nı açtık, kreşimiz ve çocuk merkezimiz hizmet vermeye başladı.”

Mehmet Harmancı seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Mahalli Baro Başkan ve üyeleriyle buluşmasında Harmancı, Lefkoşa’da görev yapan avukatların belediye ile olan ilişkilerinin yoğun olduğuna işaret ederek, mahkemeler ve avukatların Surlariçi’ne hayat verdiğine dikkat çekti.

