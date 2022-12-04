Mülteci sorunu baş ağrıtıyor

Alithia gazetesi, AB Geri Dönüşler Üst Düzey Ağı üyelerinin, Güney Lefkoşa surlarındaki Yeşil Hat bölgesini ziyaret ederek "mülteci sorununun kaynağı konusunda bilgilendirildiklerini" yazdı.

Heyete, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Liozos Mihail’in de eşlik ettiğini yazan gazete heyet üyelerinin, mültecilerin Yeşil Hat üzerinden geçişinden başka bir şey olmayan, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akını sorununun gerçek boyutu ve kaynağı konusunda AB’ye ve Ağ ülkelerine iletecekleri yönünde söylemde bulunduklarını yazdı.

Habere göre İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Mihail yaptığı açıklamada AB üyesi ülkelerden gelen Ağ üyelerine Güney Kıbrıs’taki mülteci akını sorununun kaynağını anlattıklarını, her yıl Yeşil Hat üzerinden yüzde 95 civarında mülteci aldıklarını savundu.

Mihail, Yeşil Hat üzerinden bu yıl geldiğini öne sürdüğü 18 bin 500 düzensiz göçmenin, "ülkenin iltica sistemi üzerinde yarattığı soruna" da vurgu yaptı.

Mihail açıklaması çerçevesinde bağlı olduğu bakanlığın, geri dönüşlerle ilgili çabasından da söz ederek bugüne kadar 7 bin mültecinin geri gönderilmesinin sağlandığını ifade etti.