‘Esnafın kaybı önlenecek’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği(KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Girne Limanı tadilatının kapsamlı düşünülerek başlamasının ve turizm sezonuna yetişecek olmasının KKTC turizmi açısından çok önemli bir girişim olduğuna dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çağıner, “Esnafın kaybına düşünülerek tadilata alınması sürecin doğru ilerlediğini ispatıdır” ifadesini kullandı.

Çağıner paylaşımında şunları belirtti:

“Girne Limanı tadilatının bu kadar kapsamlı düşünülerek başlaması ve turizm sezonuna yetişecek olması KKTC turizmi açısından çok önemli bir girişimdir. Esnafın kaybına düşünülerek tadilata alınması sürecin doğru ilerlediğini ispatıdır. Bu kanayan yaramıza müdahale eden değerli Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu’na sektörüm adına çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’ye de destekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Turizmimizin göz bebeği Girne Limanının açılmasını dört gözle bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, 02:48