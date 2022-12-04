Çocukların eserleri yer alıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 6. Algım Görsel Sanatlar Sergisi, Kültür Dairesi himayelerinde ve Telsim’in desteğiyle İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda açıldı.

Telsim'den verilen bilgiye göre, "Yüz Eserde Güzel Ülkem” temalı sergi, Algım Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocuklar ve öğretmenleri katkılarıyla ülkenin önemli değerlerini ve sembollerini kendi hayal dünyalarıyla resmettiler.

Sergi açılışında konuşma yapan Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, ülkenin tüm güzelliklerini resmetmeye çalışan çocukların, tertemiz kalpleriyle sevgilerini de katarak adamızı tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğin açılışını Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle yapan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Şirket olarak Algım Özel Eğitim Merkezi’ni, hem sporda hem de sanatta desteklemekten her zaman büyük keyif aldık. Bu yıl 6. gerçekleştiren Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde özel çocukların yaptığı eserleri görmek bizleri gururlandırıyor. Bizler burada oldukça her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüz, engelleri aşmak için değil, engelleri birlikte ortadan kaldırmak için her zaman özel çocukların yanında yer alacaklarını sözlerine ekledi.

