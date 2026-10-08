Altın gibi maşallah

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda ithal alıç kilosu 800, mango 400, acı biber ise 300 liradan satışa sunulurken, fiyatlar kentte yaşayan yabancıları da şaşırttı. Mevsiminde olmasına rağmen bazı ürünlerin yüksek fiyatlardan satılması dikkat çekerken, pazarı ziyaret eden vatandaşlar fiyatların marketlerden bile pahalı olduğunu söyledi. Vatandaşlar ayrıca aynı ürünün farklı tezgahlarda farklı fiyatlardan satılmasından şikayet etti.

Ne dediler?

Ömer Gözde

“Marketlerden daha ucuz olması gereken pazar yeri daha pahalı durumdadır. Albenisi olmayan ürünler çok pahalı rakamlara satılıyor. Pazar yerinin kendi içinde bile çok büyük fiyat farkları vardır. Bir yerde elma 80 TL başka bir yerde elma 150 lira.”

Yusuf Doğrultucu

“Pazardan patlıcan, üzüm, havuç ve elma gibi ürünler aldım. Pazarda fiyatlar yüksek. Benim açımdan çok sıkıntı olmasa da genele baktığımızda çok zorluk yaşayan insanlar vardır.”

Meral Arkalı

“Pazardan sebze ve meyve ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Pazardan üç dört parça bir şey alıyorsunuz ve 3 bin lira ödemeyerek ayrılıyorsunuz.”

Mahmut Güneş

“Sultani üzüm 160, domates 120 lira ve bu ürünler marketlerde daha ucuzdur. Herkes bu ürünleri alamıyor.”

Halil Eligön

“Bakım bile istemeyen babutsa gibi ürünlerin fiyatının yüksek olması normal değildir. Biz eşimle iki kişiyiz ve alabiliyoruz ancak üç çocuklu bir aile 200 liraya üzüm 120 liraya domates alamaz.”

İbrahim Çağlar

“Mevsimi olmasına rağmen yeşillikler çok pahalıya satılıyor. Pazar yerinin bugün fiyatı en yüksek ürünü yeşilliklerdir. Çeri domates kilosu 250 liradan satılıyor ve bu da biraz pahalıdır. Pazarda olan birçok şey dışarıdan geldiği için pahalı olabiliyor.”

İthal alıç: 800 TL

Mango: 400 TL (KG)

Acı biber: 300 TL

Mantar: 300TL

İncir: 300 TL

Gınnap: 300 TL

Ayşe Kadın fasulye: 300 TL

Taze Fasulye: 250 TL

Bamya: 250 TL

Verigo üzümü: 250 TL

Siyah Üzüm: 250 TL

Kivi: 250 TL (KG)

Dolmalık biber: 250 TL

Guafa: 250 TL

Yerli zeytin: 220 TL

Erik: 200 TL

Bal Armudu: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Barbunya: 200 TL

Sarı fasulye: 200 TL

Börülce: 180 TL

Parmak Üzümü: 150 TL

Armut: 150 TL

Ayva: 150 TL

Elma: 150 TL

Kabak: 120 TL

Şeftali: 120 TL

Nektarin: 120 TL

Domates: 120 TL

Nar: 100 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Çiçek Lahanası: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Patlıcan: 100 TL

Muz: 100 TL

Salatalık: 90 TL

Soğan: 85 TL

Patates: 80 TL

Portakal: 70 TL

Pancar: 70 TL

Havuç: 70 TL

Sarma: 70 TL

Karpuz: 60 TL

Kavun: 50 TL

Mısır: 50 TL (adet)

Babutsa: 25 TL (adet)