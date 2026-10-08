Piyasa ucuzlamalı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, piyasadaki pahalılığın önüne geçilebilmesi için fiyat denetimlerinin yanı sıra sebze ve besi eti ithalatının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, ithalat kısıtlamalarının pahalılığın nedenlerinden biri olduğunu savunarak, bunun üreticileri de korumadığını ve turizm adası olan KKTC ekonomisine ve turizmine katkı sağlamadığını ileri sürdü.

Piyasadaki fahiş fiyatların yalnızca market denetimleriyle önlenemeyeceğini belirten Işık, ithalatın serbest bırakılmasıyla rekabet ortamının oluşturulması ve fiyatların aşağıya çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Işık, tüketicileri etkileyen yüksek fiyatların aşağıya çekilebilmesi amacıyla sebze ve besi eti ithalatına izin verilmesini talep etti.

Işık, ithalat izni verilecek ürünlerin fiyatlarının önceden belirlenecek fiyatları aşmaması koşulunun getirilmesini istedi.

İthalatçı ve toptancı fiyatlarının da önceden belirlenerek kontrol altına alınması gerektiğini belirten Işık, bu konuda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığına çağrıda bulundu.

Işık ayrıca, marketlerde tüketime ve gıda güvenliğine uygun olmayan kalitedeki ürünlerin reyonlarda bulundurulduğunu ileri sürerek, başta Tarım ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere ilgili kurumların piyasadaki denetimlerini artırmasını istedi.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026, 10:07