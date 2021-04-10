Altyapı tamam

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, son günlerde tespit edilen vaka sayılarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Uçaner, vaka oranlarından çok hastaneye yatan kişi sayısının önemli olduğunu vurguladı. Hastanedeki yatak sayılarının artırıldığını belirten Uçaner, “Hazırlığımızı yaptık” dedi.

Uçaner, hastaneden otele sevk edilen hasta sayısı, vakalar arasındaki semptomsuzlar ve taburcu sayısının da hastanedeki işleyişte önem arz ettiğini ifade etti.

Ülkedeki semptomsuz vakaların artışıyla bağışıklığın da güçlendiğini dile getiren Uçaner, bunun da sevindirici bir etken olduğunu kaydetti.

Hastanedeki yatak sayılarının da arttırıldığını anlatan Uçaner, bir odada iki kişiye oksijen verilebilecek düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek şu detayları paylaştı:



Bunun yanında 30 adet daha, hastanede bekletilmek üzere yatak getirtiyoruz. Yoğun bakımda 22 yatak kapasitemiz var. Merkezde 86 hastaya aynı anda hizmet verebilir durumdayız, gelecek olan yataklarla da bu kapasite artacak. Bunun yanında Barış Ruh ve Nöroloji serisinde olmak üzere toplamda 160, 170 hastaya hizmet verebilecek hazırlığımızı yaptık.Hastaların tedavisinin rahat ve semptomsuz sürdüğünü anlatan Uçaner, yurt dışında hastaların evde tedavi altında olduğu örneğini de anlattı. İngiltere örneği üzerinden “Orada denetim ve yaptırımlar çok katı, kimse evden çıkamıyor, korkuyor” dedi.

Bağışıklık da güçleniyor

Ülkedeki semptomsuz vakaların artışıyla bağışıklığın da güçlendiğini dile getiren Uçaner, bunun da sevindirici bir etken olduğunu kaydetti.

“Biz ya siyahız, ya beyaz, gri tonunu bulamıyoruz, ya açılıyoruz ya hemen kapanıyoruz” diyerek maske, mesafe, hijyen kuralını anımsattı, bunlara uyulması halinde gri tonunun tutturulabileceğini anlattı.

“36 saat hastanede duş almadan kalan sağlık çalışanlarımız var” diyen Uçaner, hastanedeki sağlık çalışanlarının verdiği emeği anlatarak, büyük bir mücadele verildiğini belirtti. Uçaner, halkı, daha duyarlı olmaya davet etti.